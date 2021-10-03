Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. Afganistan yönetimini devralan Taliban'ın sözcüsü konu ile ilgili açıklama yaptı. Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid, Kabil’de bulunan Eid Gah Cami’nin girişine yakın bir yerde bomba patladığını söyledi. Caminin girişini hedef alan patlamayla ilgili açıklama yapan sözcü Mujahid, yaptığı açıklamada bombanın sivillerin toplu halde bulunduğu yerde patladığını söyleyerek, patlama nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

SALDIRIDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 4 KİŞİ YARALANDI

Taliban geçici hükümetinin "İçişleri Bakanlığı sözcüsü" olan Saeed Hosti, ilk belirlemelere göre saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları Mücahid’in birkaç gün önce vefat eden annesinin hatim merasimi sırasında patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Kabil’in Çemen Huzuri bölgesinde bulunan Eid Gah Camisi girişinde gerçekleşen bombalı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'dan BM kararı: Kurul'a hitaptan vazgeçtiler Afganistan’ın Birleşmiş Milletler (BM) büyükelçisi, Taliban’ın temsil talebinin ardından BM Genel Kurul’a hitabından vazgeçti.