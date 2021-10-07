Türkiye Gazetesi

Los Angeles'da evsizlerin, Koreatown kasabasında işlek caddelerin kenarlarında çadır kurduğu görüldü. 50 kadar kişi çadırlarda yaşarken üçüncü dünya ülkelerindekileri

andıran görüntüler oluştu. Manzara kirliliğinin yanı sıra insanların dışkı, idrar ve çöpleri rezil bir ortam oluşturuyor.

Yetkililer evsizleri bölgeden uzakalaşmaya ikna edemiyor.

AKTÖR JAMES WOODS'TAN 'EVSİZLER' TEPKİSİ

Bölge sakinleri ve işletmeler, görüntünün Los Angeles’a yakışmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Bir dişçi, hastasının manzarayı görüp muhitten taşındığını belirtirken aktör James Woods da bir tweet atarak tepkisini dile getirdi. Belediye yetkilileri ise aylardır evsizlere barınacakları yerler ayarlamaya çalıştıklarını ama onları bölgeden ayrılmaya ikna edemediklerini ifade ettiler. Washington DC’de belediye, içinde evsiz varken buldozerle çadırı kaldırmış, yaralanan adam hastaneye kaldırılmıştı.

Evsiz barakaları, caddeleri sarmış durumda.

Brezilya'da Evsiz İşçiler borsayı bastı! Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bulunan Menkul Kıymetler Borsası, Evsiz İşçiler Hareketi tarafından işgal edildi. Öfkeli kalabalık, ülkede milyonlarca kişinin açlıkla boğuşurken şirketlerin para kazanmasın kabul etmediklerini söyledi.

ABD’nin meşhur plajında evsiz istilası: Çöp, suç, uyuşturucu… ABD’nin California eyaletinde Venice Plajı, doğal güzelliğiyle turistik bir cazibe noktası durumunda. Bu ünlü plaj son zamanlarda evsizlerin istilası altında. Los Angeles’taki evsizlerin akın etmesiyle Venice Plajı çadırlarla doldu.