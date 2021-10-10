Türkiye Gazetesi

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman’ın Prag’daki askeri bir hastaneye kaldırıldı. Prag Merkez Askeri Hastanesi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

GEÇEN AYDA RAHATSIZLANMIŞTI

Devlet Başkanı Zeman’ın durumuyla ilgili bir detay verilmezken açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağı belirtildi. Zeman geçen ay da rahatsızlanmış ve hastanede tedavi görmüştü.

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