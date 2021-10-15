Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Salı günü California'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Bill Clinton'ın sözcüsü Angel Ureña, eski başkanın Irvine Tıp Merkezi'nde, "koronavirüs bağlantılı olmayan bir enfeksiyon" nedeniyle tedavi gördüğünü duyurdu.
Angel Ureña, Clinton'ın iyileştiğini, moralinin de iyi olduğunu kaydetti.
Hastane yetkilileri de Clinton'ın tedaviye olumlu yanıt verdiğini açıkladı.
Tedavisi yoğun bakımda süren Clinton'a damardan antibiyotik veriliyor.
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