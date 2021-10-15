Türkiye Gazetesi

Apple Store'daki 35 milyondan fazla kullancıya sahip Kur'an-ı Kerim uygulaması 'Quran Majeed'i, Pekin'den gelen talep üzerine Çin'de kullanımdan kaldırıldı.

peBBC'de yayınlanan habere göre, Çin makamları uygulamanın yasa dışı dini metinlere ev sahipliği yaptığını gerekçe göstererek kullanımdan kaldırılmasını istedi.

“YEREL KANUNLARA UYMAMIZ GEREKİYOR”

Tepkiler çığ gibi büyürken, konuya ilişkin açıklama yapan Apple temsilcisi, "Yerel kanunlara riayet etmemiz gerekiyor ve bazen hükümetlerle aynı fikirde olmadığımız karmaşık meseleler olabiliyor" dedi.

BU İLK DEĞİL

Son derece popüler olan ve milyonlarca kullanıcıya sahip dini içerikli başka bir uygulamanın da bu hafta Çin'de kullanımdan kaldırıldığı öğrenildi.

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