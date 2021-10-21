Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu'nun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da gösteri düzenledi.


Başkent Atina'da doktor ve sağlık çalışanları başkent Atina'da gösteri düzenledi

Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması yaptı Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısına online olarak katıldı ve sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren ek ödemeler konusunda açıklama yaptı.
Taliban sözcüsü: Kadın sağlık çalışanları işlerine dönsün Taliban sözcüsü: Kadın sağlık çalışanları işlerine dönsün Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.