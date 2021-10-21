Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu'nun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da gösteri düzenledi.
Başkent Atina'da doktor ve sağlık çalışanları başkent Atina'da gösteri düzenledi
Çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısına online olarak katıldı ve sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren ek ödemeler konusunda açıklama yaptı.
Taliban sözcüsü: Kadın sağlık çalışanları işlerine dönsün Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Sağlık Bakanlığına bağlı kadın sağlık personelinin görevlerine devam etmeye çağırıldığını açıkladı.
Yunanistan'da hastane çalışanları greve gitti
Yunanistan'da çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyen doktor ve sağlık çalışanları başkent Atina'da gösteri düzenledi
Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu'nun (POEDIN) çağrısıyla 24 saatlik greve giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da gösteri düzenledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan,Atina,sağlık çalışanları,protesto,