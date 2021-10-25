Türkiye Gazetesi

Avrupa’da Pfizer/Biontech’in ardından bir aşı daha üçüncü doz onayını aldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Moderna’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği “Spikevax” adlı aşının üçüncü dozuna onay verildiği aktarılarak, üçüncü dozun ikinci aşıdan en az altı ay sonra 18 yaş ve üstü kişilere uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Veriler, ikinci dozdan 6 ila 8 ay sonra verilen üçüncü bir Spikevax dozunun antikor seviyeleri azalan yetişkinlerde antikor seviyelerinde bir artışa yol açtığını gösteriyor" denildi.

ABD üçüncü dozda 'Moderna' dedi ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üçüncü dozuna acil kullanım izni verilmesini önerdi.

Üçüncü dozda en etkili aşı belli oldu: BioNTech ve Moderna ABD’de üçüncü doz olarak da adlandırılan koronavirüs aşıları üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Ülkede onaylanan adenovirüs temelli tek dozluk Johnson and Johnson ile mRNa temelli iki dozluk Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile yapılan araştırmada, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının güçlendirici dozunu olan kişilerin en yüksek antikor seviyesine sahip olduğu açıklandı.