Türkiye Gazetesi

Nijerya'da yine Müslümanlar hedef alındı. Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde motosikletli kişiler, sabah namazı için toplananlara ateş açtı. Saldırıda cemaatten 18 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

7 KİŞİYİ KAÇIRDILAR

Niger Eyalet Polis Komiseri Monday Kuryas, olayda 7 kişinin kaçırıldığını ve çok sayıda mülke zarar verildiğini açıkladı. Kuryas, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin, bir saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade etti.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: 25 kişi öldü Nijerya'da bulunan ve yasa dışı olduğu öğrenilen petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da mahkum krizi: 575 kişi firar etti Nijerya'da bulunan bir hapishaneye düzenlenen silahlı saldırı sonrası 575 mahkumun firar ettiği öğrenildi.

Nijerya, Türkiye'den SİHA satın alacak Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları dünyayı cezbetmeye devam ediyor. Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından bu kez Nijerya, teröre karşı verilen mücadelede kullanmak üzere Türkiye'den SİHA tedarik edeceklerini duyurdu.