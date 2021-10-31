Türkiye Gazetesi

Başkent Tokyo’nun batısında bulunan Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu metroda, bir adam bıçakla yolculara saldırdı. Yolcular kaçmak için yer aradı.

TREN İSTASYONUNDA BIÇAKLI SALDIRI

Saldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti.

VAGONLARI ATEŞE VERDİ

Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.

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