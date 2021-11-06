Türkiye Gazetesi

Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Mendonça'yı taşıyan uçak ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaleti kırsalında belirlenemeyen bir nedenle düştü.

MENDONÇA İLE BERABER 4 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası Mendonça ile biirlikte uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu da kazada hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı belirtildi.

KAZANIN SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Mendonça ve beraberindekileri taşıyan PEC Taxi Aereo şirketine ait, 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma sebebi henüz belirlenemedi.

Brezilya Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı açıklamasında bulundu.

TÜM ÜLKE ŞOKTA

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz" dedi.

NEYMAR'DAN MENDONÇA PAYLAŞIMI

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı "İnanmayı reddediyorum." paylaşımıyla dile getirdi.

Alec Baldwin, kazara öldürdüğü yönetmenin eşiyle kucaklaştı ABD'de film çekimi sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren ünlü oyuncu Alec Baldwin tüm projelerini bırakarak, kendi dünyasına kapandı. Otel çıkışında görüntülenen Baldwin'in öldürdüğü yörüntü yönetmeninin kocası ile kucaklaştı.

Rusya'da küçük uçak düştü, 2 kişi öldü Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen uçak kazasında 2 kişinin öldüğü öğrenildi.

Evlilik teklifi faciayla sonuçlandı: ‘Benimle evlenir misin?’ yazılı pankart taşıyan uçak düştü Kanada'da uçakla evlilik teklifi girişimi felaketle sonuçlandı. ‘Benimle evlenir misin?’ yazılı pankart taşıyan uçak düştü. Uçakta bulunan yolcu ölürken, pilot ise yaralandı.