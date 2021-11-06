Türkiye Gazetesi

Türkiye’den aldığı Bayraktar TB2 SİHA’ları ile Rusya’yı kızdıran Ukrayna’dan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların sayılarını arttıracaklarını belirtti.

AYRILIKÇILARI TÜRK SİHA’LARIYLA VURDULAR

Bayraktar TB2'yi muharebe alanında ilk kez kullanarak Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri vurmalarını doğrulayan Ukraynalı komutan, "Onları kullandığımız doğru. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük. Ayrılıkçılar, Minsk anlaşmalarını ihlal etti" dedi.

“ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeni Şafak’ın haberine göre, Bayraktar TB2 SİHA'ların sayısını artıracakları mesajını veren Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA’ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA’larımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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