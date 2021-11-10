Türkiye Gazetesi

Hükümete bağlı Mali Teftiş Kurulu, devlet bütçesinden dağıtılan salgınla mücadele desteklerine yönelik raporu Başbakanlığa sundu.

Rapor, Mart 2021'de sonra eren 2020 mali yılı kapsamında Covid-19 ile mücadeleye yönelik mali destek programlarını incelemeye aldı.

17 MİLYON DOLARLIK HATA

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, raporda, Covid-19 sübvanse programlarında yaklaşık 17 milyon dolarlık hatalı ödeme saptandı.

Sübvanse programında Eylül 2021 itibarıyla 5,3 milyon dolarlık 591 dolandırıcılık, harcırah desteği programında ise 11,4 milyon dolarlık yasa dışı ödeme belirlendi.

Raporda, hatalı ödemelere, başvuru sahiplerinin programlardan daha kolay faydalanabilmeleri için mevcut koşulların basitleştirilmesinin sebep olduğu kaydedildi.

Ödemeyi takip eden kontrollerin yetersiz geldiğine işaret edilen raporda, hükümete, para yardımı yapılanlardan geri ödeme alması tavsiyesinde bulunuldu.

İngiliz hükümet 5,8 milyon kişinin 'Covid desteğini' kesecek İngiliz hükümetinin Covid-19 salgınının sert etkilerinin görülmeye başlandığı dönemde, dar gelirlilere verilen sosyal yardım desteğine yapılan haftalık 20 sterlinlik artışın daha önce duyurulan plana göre bugün itibarıyla sonlandırılması bekleniyor.

Dünya Bankası'ndan Gana'ya 200 milyon dolarlık Covid desteği Covid-19 ile mücadele kapsamında Dünya Bankası, Gana'ya 200 milyon dolarlık destekte bulundu.