Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yerel medyasında yer alan haberlere göre, Öcalan bir süredir Erbil'deki bir hastanede Covid-19 tedavisi görüyordu.

Öcalan'ın sabah saatlerinde Covid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.

Osman Öcalan, 'HDP baraj altında kalırsa savaş çıkar' Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan HDP'nin barajın altında kalması durumunda savaş çıkacağını söyledi.

Osman Öcalan, 'PYD'yi ben kurdum' Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, PKK'nın Suriye 'deki kolu Demokratik Birlik Partisi'ni (PYD) kendisinin kurduğunu ileri sürdü.

Osman Öcalan'a suikast girişimi PKK, Erbil'de Osman Öcalan'ın evine gizli kamera koydu. Görüntüleri alırken çatışma çıktı. Öcalan, 'Can korkumuz var' dedi.