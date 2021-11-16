Türkiye Gazetesi

ABD savaş gemisi USS Essex'in Hürmüz Boğazı'na giriş yaptığı sırada İran'a ait bir helikopterin gemiye 25 metreye kadar yaklaştığı bildirildi. Bu gerilime ABD tarafından karşılık verilmedi.

PENTAGON DOĞRULADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby gerilim dolu dakikalar ile ilgili yaptığı açıkllamada, İran devlet donanmasına ait bir helikopterin ABD’nin USS Essex savaş gemisini taciz ettiğini doğruladı. Helikopterin tehlikeli ve profesyonel olmayan bir şekilde gemiye yaklaştığını belirten Kirby, "Essex'in iskele tarafından yaklaşık 25 yard açıkta alçak bir noktada, okyanus yüzeyinden yaklaşık 10 fit yükseklikte uçarak geminin etrafında üç kez daire çizdi. Ayrıntılara girmeden Essex'in mürettebatı, ihtiyaç duydukları uygun kuvvet koruma önlemlerini aldı ve elbette uluslararası hukuka uygun hareket ettiler." ifadelerini kullandı.

NEDEN MÜDAHALE EDİLMEDİ?

AA muhabirinin, bu mesafenin oldukça yakın olduğu ve bu kadar yakına gelen bir hasım platformuna neden herhangi bir müdahalede bulunulmadığını sorması üzerine Kirby, angajman kurallarına girmek istemediğini ve Washington’dan ziyade Tahran’a Amerikan gemisine neden bu kadar yaklaştıklarını sormak gerektiğini ifade etti.

Muhabirin, İran'ın bu konudaki yaklaşımının belli olduğu ve ABD’yi orada rahatsız edip bölgeden çıkarmak istediği şeklindeki sorusuna da Kirby, angajman kuralları konusuna girmeyeceğini ve geminin komutanının tüm gerekli yetkileri elinde bulundurduğunu söyleyerek yanıt verdi.

İRAN'DAN MİSİLLEME

Daha önce İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait unsurlar ABD gemilerini bölgede taciz ederken, bu sefer İran devlet donanmasının bu tür faaliyetlerde bulunması dikkati çekti. ABD'nin İran ile nükleer programı konusunda yaptığı görüşmelerin zarar görmemesi için Amerikan ordusunun İran güçlerinin tacizine göz yumduğu belirtiliyor.

Lavrov: ABD İran nükleer anlaşmasına ön koşulsuz dönmek zorunda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya herhangi bir ön koşul olmadan dönmek zorunda olduğunu söyledi.

Ruhani: ABD İran ile ekonomik savaşa girdi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin dolar, bankacılık ve çok uluslu şirketlerin imkanlarını kullanarak Tahran ile ekonomik savaşa girdiğini söyledi.