Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Lancaster’da temizlik görevlisi olarak görev yapan Ayşe ile ABD’de yaşayan Michigan Zoom uygulaması üzerinden evlendi. Facebook grubu sayesinde tanışan yaklaşık 13 ay boyunca telefon üzerinden iletişime geçen ve henüz yüz yüze görüşmeyen çift evlenme kararı aldı. Facebook’a yeni bir arkadaş bulmak umuduyla 2020 yılının Temmuz ayında Darrin’in annesi 56 yaşındaki Kenda ile konuşmaya başladı.

YASTIKTAN BEBEĞİNİ YAPTI

Kenda 24 yaşındaki oğlunun aracılık ettiği durum sonrasında ikili telefonla konuşmaya başladı. Temmuz ayında ilk kez ABD’ye erkek arkadaşıyla tanışmak için gezi planlaması yapan Ayşe, seyahat kısıtlamaları nedeniyle planını iptal etti. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle görüşemeyen çiftten Ayşe sevgilisi Harris’in yastıktan bebeğini yaptı.

EVLENDİĞİ EŞİNİ HİÇ GÖRMEDİ

Her gece saatlerce telefonda konuşan çift 21 Mayıs 2021'de Darrin’in Ayşe'ye evlenme teklif etmesiyle aralarındaki ilişkiyi resmileştirdi. Bu yıl 19 Ağustos'ta ise Ayşe ve Darrin, Zoom uygulaması yoluyla orada bulunan az sayıda arkadaş ve ailenin katılımıyla evlendi. Evleneli 3 ay olmasına rağmen hala yüz yüze görüşemeyen çift ilk kez görüşmek için Ayşe’nin ABD vizesinin çıkmasını bekliyor.

“BİRBİRİMİZİ GERÇEKTEN SEVİYORUZ”

Ayşe, "Bir milyon yıl bunun başıma geleceğini hiç düşünmezdim. Geçen yıl konuşmaya başladığımızda kimsenin bunu beklediğini sanmıyorum” derken “Ama biz evliyiz ve her şey tamamen yasal ve resmi, buna hala inanamıyorum” diye konuştu. Ayşe, “Düzgün bir şekilde buluşamamak gerçekten zor oldu ama uzun vadede bu bizi daha da güçlendirecek çünkü birlikte olmak için tüm bunlardan geçmek zorunda kaldık” derken, “Birbirimizi gerçekten seviyoruz” ifadelerine yer verdi.

“EŞİMLE TANIŞMADAN ÖNCE KAYINVALİDEMLE TANIŞTIM”

“Eşimle tanışmadan önce kayınvalidemle tanışmam çok komik” diyen Ayşe, "Çok iyi anlaştık, bu yüzden oğluyla konuşmayı önerdiğinde, bunun harika bir fikir olduğunu düşündüm. İlk başta biraz gergindim çünkü onun fotoğraflarını gördüm ve çok hoş görünüyordu" şeklinde konuştu.

Amerikalıların gelirleri geçen yıl düşüş gösterdi ABD'de koronavirüsün etkileri, halkın cebini vurdu. Hanehalkı geliri, salgınının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azaldı.