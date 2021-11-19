Türkiye Gazetesi

New Meksiko eyaletinde 'Rust' filminin setinde, kendisine "yanlışlıkla" verilen silahı ateşlemesi sonucu filmin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olan Baldwin ve filmin yapım ekibine senaryo danışmanı Mamie Mitchell tarafından dava açıldığı Amerikan medyasında yer aldı.



"Rust" filminin çekim setinde yaşanan kazadan sonra 911 acil hattını ilk arayan kişi olduğu söylenen Mitchell'in avukatları tarafından Los Angeles Yüksek Mahkemesine sunulan dosyadaki iddialar arasında "saldırı, kasıtlı duygusal sıkıntı ve kasıtlı zarar verme" gibi suçlayıcı ifadelere yer verildi.

Mitchell'in avukatları şikayet dosyasında, "Ateşli silahların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için tasarlanan her türlü güvenlik protokolü göz ardı edildi ve alınan önlemler tüm endüstri normlarına aykırıydı." ifadesini kullandı.

Dosyada ayrıca, Baldwin'in "çekilecek olan sahnenin senaryosunda bir silah kullanma bulunmamasına rağmen" kasıtlı olarak dolu silahı kurup ateşlediği iddia edildi.

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim'de New Mexico eyaletinde "Rust "isimli filmin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, yaralanan 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza hastaneye kaldırılmıştı.

Alec Baldwin’e "ihmalden" dava açıldı Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in çekim provaları sırasında kazara öldürüldüğü “Rust” (Pas) filminde baş ışık teknisyeni olarak görev yapan Serge Svetnoy, tabancayı ateşleyerek ölüme yol açan aktör Alec Baldwin aleyhinde dava açtı.

Alec Baldwin’den çağrı: Film setlerinde polis görev yapsın Kazara film setindeki görüntü yönetmenini vuran dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, polislerin film setlerinde görev yapması için çağrı yaptı.

Alec Baldwin’den ailesiyle Cadılar Bayramı pozu tepki çekti Rust (Pas) filminin çekim provalarında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i (42) öldüren ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, Cadılar Bayramı’nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı. Film setindeki trajik olay sonrası Hilaria Baldwin'in paylaşımı tepki çekti.