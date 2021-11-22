Türkiye Gazetesi

Yaşlı kadın sıcaklık derecesini tutturamayınca paralar yandı. Merkez Bankası’na mektup yazan kadın, “Koronavirüs korkusuyla banknotlara eldivenle dokundum ve önce onları çamaşır suyu ile yıkadım, sonra da dezenfekte etmek için plastik bir kaba koyup mikrodalgada ısıttım. Mutfaktan çıktım ve yanık kokusuyla hemen geri döndüm. Baktığımda tüm paralar yanmıştı” ifadesini kullandı.





Banka yapılan inceleme sonunda kadının yanan tüm paralarını tazmin etti. Kadın, "Dersimi aldım" derken, banka vatandaşları böyle bir davranışta bulunmamaları konusunda uyardı.



Duygusal ifadelerle dolu mektubunda paraların emanet olduğunu, kendisinin de emekli maaşıyla bu meblağı yeniden temin etmesinin mümkün olmadığını belirten kadın yardım istedi.

Soruşturma başlatan banka, yapılan inceleme sonunda kadının yanan tüm paralarını tazmin etti. Kadın, "Dersimi aldım" derken, banka vatandaşları böyle bir davranışta bulunmamaları konusunda uyardı.



İran 1.315 tankın parasını İngiltere’den geri istedi Şah Rıza Pehlevi döneminde 1.500 tank için ödeme yapan ancak ambargo nedeniyle sadece 185 tankı teslim alabilen İran, İngiltere’den 400 milyon sterlini geri ödemesini istedi.

Ukrayna’da koronavirüs aşısı olanlara para ödülü verilecek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Covid-19 aşısı olan her Ukraynalıya bin grivna (yaklaşık 380 TL) para ödülü verileceğini duyurdu.