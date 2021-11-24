Türkiye Gazetesi

Günlük ortalama vaka sayısının 16 bini geçtiği Belçika'da 20 Kasım itibarıyla açık havada ve kapalı mekânlarda maske takma mecburiyeti getirildi. Ayrıca ülkede 12 Aralık'a kadar haftanın dört günü evden çalışılacak. Fransa'da 65 yaş üstü kişilerin üçüncü doz aşı vurulması mecburi oldu. Almanya'da en yoğun vaka sayısının bulunduğu Bavyera eyaletinde en fazla iki haneden beş kişi bir araya gelebilecek, barlar üç hafta kapalı olacak, restoranlar saat 22.00'den sonra kepenk indirecek ve Noel pazarları bu sene kurulmayacak.



Belçika'da covid önlemlerini protesto için halk sokağa döküldü

AVUSTURYA'DA YENİDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Avusturya'da ise 20 gün sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. İtalya'da vakaların yoğun olduğu kuzeydeki Alto Adige Özerk Bölgesi’nde açık havada maske takma mecburiyeti getirilecek. Ayrıca toplu taşımada “FFp2” model maske şartı olacak. Bar ve restoranlar kapatılacak, 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilecek. Yunanistan'da aşısızlar, kilise, kuaför, mağaza, kafe ve restoranlara Covid-19 test sonuçlarını göstererek girebilecek.

Covid-19 vakaları dünya genelinde uçuşa geçti! Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kat artarak 5 milyonu aştı.

Diş çürüğü Covid riskini artırıyor Koronavirüs, diş ve diş eti problemleri bulunanlarda daha etkili oluyor. Ağızda biriken bakteriler vücudun savunma sistemini zayıflatıyor. Ağız içindeki enfeksiyon, Covid-19’un kan ve lenf yoluyla vücuda yayılmasını kolaylaştırıyor.