Türkiye Gazetesi

Amerikan ilaç devi Pfizer’ın İngiltere kolunun yöneticisi ve İngiliz İlaç Endüstrisi Derneği başkanı Ben Osborn, Alman BioNTech firmasıyla birliklte geliştirdikleri Covid aşısının güvenilir olduğunu göstermek için ilginç bir yol buldu: 6 yaşındaki kızına BioNTech aşısı yaptıracak.

6 YAŞINDAKİ KIZINA AŞI YAPTIRACAK

Aşı karşıtlarıyla sürekli tartıştığını belirten Osborn, The Mail on Sunday’in aşının güvenilir olup olmadığı sorusu üzerine, “Sanırım bu konuda verebileceğim en büyük güvence, izin çıktığının ertesi günü kızıma bu aşıdan yaptırmak olacak” dedi. İngiltere’de ilgili kurumlar Pfizer/BioNTech’in, aşılarının 5-11 yaş arasındaki çocuklarda kullanılabilmesi için yaptığı başvuruyu inceliyor. Avrupa İlaç Ajansı ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi bu konuda gerekli izni vermişti.

Japonya'dan 9 ülkeye 3,7 milyon dozluk aşı yardımı Japonya, koronavirüsle mücadeleye destek amacıyla 9 ülkeye 3,7 milyon doz aşı tedarik edeceğini duyurdu.