Türkiye Gazetesi

İngiltere'de Arwen fırtınası ile birlikte gelen kar yağışı nedeniyle ülkenin en yüksek rakımlı barındaki müşteriler mahsur kaldı. Cuma günü gelen müşteriler 3 gündür mekandan ayrılamazken, 7'si personel olmak üzere toplam 61 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.

Cumartesi sabahı kar seviyesinin 1 metreye yaklaştığı ve yatak odaları pencerelerine kadar çıktığı belirtilirken, kar yağışının yanında kopan elektrik kablolarının yolları kısmen kullanıma kapattığı bildiriliyor.

MEKANDAN AYRILMAK İSTEMİYORLAR

İşletmeci Nicola Townsend, herkesin moralinin yüksek olduğunu ve hatta bazılarının mekandan ayrılmak istemediğini söyleyerek, "Oldukça iyi bir dostluk kurdular, büyük bir aile gibi oldular" dedi.

Mahsur kalanlar gece yer yataklarında uyuyor, gündüzleri ise oyun oynayarak, komedi filmi izleyerek ve Oasis dinleyerek vakit geçiriyor.

Ragbi ligi yorumcusu Martin Overton, kendini harika hissettiğini ancak bir sonraki sefere biraz giysi ve birkaç kürekle geleceğini söylerken, mahsur kalanlar arasındaki bir kadın da çoğu kişinin kurtarıldıktan sonra da uzun süre iletişim halinde kalacağını hissettiğini belirtti.

Hafta sonu boyunca pubda kalan topluluğun, ön kapıdan çıkış için bir kar tüneli kazdığı da belirtiliyor.

Mahsur kalan 61 kişi gündüzleri oyun oynayarak ve komedi filmi izleyerek vakit geçiriyor

BUGÜN KURTARILACAKLAR

Öte yandan, 3 günün ardından mahsur kalan 7'si personel 61 kişinin bugün kurtarılması bekleniyor.

Deniz seviyesinden 528 metre yükseklikte bulunan Tan Hill Inn'e giden yola devrilen elektrik kablolarının emniyete alınmasının ardından mahsur kalanlara ulaşılabilecek. (AA/BBC Türkçe)

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