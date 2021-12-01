Türkiye Gazetesi

Fransa cumhurbaşkanlığı adayı Zemmour TF1 televizyon kanalına açıklama yaptı. Zemmour, Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimini kazanması halinde Fransızların ve “Fransız Müslümanların” cumhurbaşkanı olacağını savundu. Aşırı sağcı Eric Zemmour, “Başkalarının aksine ben İslam ve İslamcılık arasında ayrım yapmıyorum. İkisi aynı şey. Ancak İslam ve Müslümanlar arasında ayrım yapıyorum.”

MÜSLÜMANLARI ASİMİLE OLMAYA DAVET EDİYORUM

“Tüm Müslümanları asimile olmaya, hukuki ve siyasi kural empoze eden İslam'ı uygulamayı reddetmeye çağırıyorum” ifadelerini kullanan Zemmour, Yahudilere 1789'da söylenen “Yahudilere ulus olarak hiçbir şey vermemeliyiz, Yahudilere birey olarak her şeyi vermeliyiz" şeklindeki ifadenin Müslümanlar için geçerli olduğunu iddia etti.

KADINLARI EN İYİ SAVUNAN ADAY OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Zemmour, ayrıca kadınları en iyi savunan cumhurbaşkanı adayı olduğunu dile getirdi. Aşırı sağcı Zemmour, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda, cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını duyurmuştu. Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

7 Afrika ülkesinden Fransa'ya uçuşlar askıya alındı Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü bazı Afrika memleketlerinden ülkeye yapılan uçuşları askıya aldı.