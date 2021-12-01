Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afgan sığınmacıların komşu ülkelerdeki insani durumu değerlendirildi. BMMYK, Afganistan'a komşu ülkelerin sınırları kapalı tutması sebebiyle çok sayıda sivilin komşu ülkelere sığınma talebinde bulunamadığını belirtti. "Başka ülkelere sığınmak isteyip Afganistan'ı terk edemeyenlerin durumu son derece ağır olup bazı durumlarda hayati tehlike arz etmektedir" diyen BMMYK, şunları kaydetti: Bölge ülkelerindeki BMMYK ofislerine sığınma talebinde bulunmak için gelen Afgan sivillerin sayısının ağustostan bu yana arttı. Sınırı geçemeyen birçok Afgan, uluslararası koruma altına alınmayı bekliyor. Afganistan'da kızlara yönelik süregelen eğitim yasağı ve günlük hayata dair kısıtlamalar, halkın günlük hayatını olumsuz etkilemekte ve ülkeye insani yardımların ulaşımını engellemektedir. Ülkede ekonomik durumun giderek kötüleşiyor. Mevcut ekonomik kriz binlerce kişiyi daha ülkeyi terk etmeye zorlayabilir.
"İRAN HER GÜN 3 BİN AFGAN'I ÜLKESİNE YOLLUYOR"
Pakistan, İran ve Tacikistan'ın, Afganistan'a kara sınırlarını kapatması sebebiyle Afgan siviller yasa dışı yollarla bu ülkelere geçiş yapmaya çalışıyor. Böylelikle sığınmacılar insan kaçakçılarının eline düşüyor. İran, ağustostan bu yana her gün kendilerine sığınan 3 bin Afgan'ı ülkesine teslim ediyor. Pakistan da son 3 ayda günde ortalama 1800 sığınmacıyı Afganistan'a geri yolladı. Sığınmacıları zorla geri yollama uygulamasını sonlandırın. Afganistan'dan gelen ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan sığınmacılara sınırlarınızı açın.
'Afgan Kızı' Şarbat Gula Roma'da ortaya çıktı 1985'te çekilen fotoğrafıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula, İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.
ABD, Tacikistan’a kaçan Afgan pilotları tahliye ediyor ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Afganistan ordusunun dağılmasının ardından Tacikistan'a sığınan Afgan pilotları tahliye etmeye başladıklarını bildirdi.
ABD askerine verilen Afgan bebek aylardır bulunamıyor Afganistan'ın Taliban kontrolüne girmesi ile ülkeden kaçan yüzbinlerce Afgan, Kabil Havalimanı'nda uçaklara binmek için birbirlerini ezmişti. O izdihamda Amerikan askerlerine teslim edilen bir Afgan bebeğin aylardır kayıp olduğu ortaya çıktı. Pentagon ise basına sızan fotoğrafların ardından bebeğin babasına teslim edildiğini duyurmuştu.
BM'den çağrı: Afganlara sınırlarınızı açın
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, dünyaya "Sığınmacıları zorla geri yollama uygulamasını sonlandırın. Afganistan'dan gelen ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan sığınmacılara sınırlarınızı açın" çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afgan sığınmacıların komşu ülkelerdeki insani durumu değerlendirildi. BMMYK, Afganistan'a komşu ülkelerin sınırları kapalı tutması sebebiyle çok sayıda sivilin komşu ülkelere sığınma talebinde bulunamadığını belirtti. "Başka ülkelere sığınmak isteyip Afganistan'ı terk edemeyenlerin durumu son derece ağır olup bazı durumlarda hayati tehlike arz etmektedir" diyen BMMYK, şunları kaydetti: Bölge ülkelerindeki BMMYK ofislerine sığınma talebinde bulunmak için gelen Afgan sivillerin sayısının ağustostan bu yana arttı. Sınırı geçemeyen birçok Afgan, uluslararası koruma altına alınmayı bekliyor. Afganistan'da kızlara yönelik süregelen eğitim yasağı ve günlük hayata dair kısıtlamalar, halkın günlük hayatını olumsuz etkilemekte ve ülkeye insani yardımların ulaşımını engellemektedir. Ülkede ekonomik durumun giderek kötüleşiyor. Mevcut ekonomik kriz binlerce kişiyi daha ülkeyi terk etmeye zorlayabilir.
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