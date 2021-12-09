Türkiye Gazetesi

İran'ın güneybatısında bir doğal gaz rafinerisinde hafriyat makinesinin boru hattına çarpmasıyla patlama yaşandı. Meydana gelen patlamanın can kaybına yol açmadığı bildirildi.

CAN KAYBI YOK

İran devlet televizyonuna bilgi veren Parsiyan Gaz Rafinerisi Genel Müdürü Mühendis Alemdar Babayi, Fars eyaletindeki rafineride bir hafriyat makinesinin doğal gaz boru hattına kazayla çarptığını söyledi.

Çarpma sonucu meydana gelen patlamanın can kaybına yol açmadığını aktaran Babayi, "Şu an yardım ve operasyon ekipleri olay yerine intikal etti ve hattaki gaz akışı kesildi." dedi.

İran Ulusal Gaz Şirketi Sözcüsü Muhammed Asgeri ise patlamanın gaz üretimini etkileyecek boyutta olmadığını söyledi.

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