İtalya’nın Sicilya Adası'nda doğal gaz patlaması faciasının ardından 4 katlı bina çökmüş enkazda arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. Son bilgilere göre can kaybı sayısının 7’ye yükseldiği bildirildi
İtalya itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazından 4 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla, can kaybı sayısının 7’ye yükseldiği ifade edildi.
İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Agrigent kentine bağlı Ravanusa kasabasında Cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bilanço artıyor.
İtalya itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlama nedeniyle çöken 4 katlı binanın enkazından 4 kişinin daha cansız bedeninin çıkarılmasıyla, can kaybı sayısının 7’ye yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İtalya’da doğal gaz patlaması: 2 ölü İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir kasabada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada 4 katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. İki kişinin de kurtarıldığı enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İtalya'da içten yanmalı motorlu araçların üretimi bitiyor İtalya 2035 yılına kadar içten yanmalı motor kullanılan araçların üretim ve satışını sonlandırma kararı alındı. Karar yasalaşması halinde 2035'ten itibaren sadece elektrikli ve hidrojen arabaların trafiğe çıkmasına izin verilecek.