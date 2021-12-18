Türkiye Gazetesi

Çin’in en yaşlı kişisi olarak bilinen 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde hayatını kaybetti. Kaşgarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Çin'in en yaşlı kişisi 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, 16 Kasım’da Kaşgar’da hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Seyiti’nin torunu dedesi için basit yaşam tarzını, şarkı söylemeyi ve bahçesinde güneşlenmeyi sevdiğini söylerken, Seyiti’nin her zaman mutlu olduğunu ve çok güldüğünü de ifade etti.

Seyiti, 25 Haziran 1886’da doğmuş ve Kaşgar vilayetine bağlı Kumuşerik köyünde yaşamını sürdürmüştü.

Çin Gerontoloji ve Geriatri Derneği 2013’te Seyiti’yi ülkedeki en yaşlı kişi olarak seçmişti.

Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü Rusya'nın en yaşlı kişisi olarak kayıtlara geçen İnguşetyalı Appaz İliyev, 123 yaşında öldü.

Dünyanın en yaşlı kişisi yine Japonya'dan Kane Tanaka'ya Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en yaşlı kişisi unvanı verildi.

Amerikalı Gertrude nine dünyanın en yaşlı kişisi oldu Amerikalı 116 yaşındaki Gertrude Weaver, 117 yaşındaki Misao Okawa'nın dün yaşamını yitirmesinin ardından dünyanın en yaşlı kişisi unvanına sahip oldu.