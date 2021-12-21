Türkiye Gazetesi

Huang'ın kişisel şirketinin kayıtlı olduğu Hangcou'nun bağlı olduğu Cıciang Eyaleti Vergi Dairesinden yapılan açıklamada, internet fenomeninin 2019-2020 yıllarında farklı yöntemlerle 700 milyon yuan (yaklaşık 110 milyon dolar) vergi ödemekten kaçındığı bildirildi.



Huang'ın tanıtımını yaptığı ürünlerin satışlardan aldığı komisyon ücretlerini gizlediği, kişisel gelir vergisi ödememek için şahsi gelirlerini şirket geliri gibi gösterdiği ve vergilendirilebilir bazı gelirleri bildirimlerine dahil etmediği belirtilen açıklamada, söz konusu vergi usulsüzlükleri nedeniyle 1,34 milyar yuan (yaklaşık 210 milyon dolar) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.



Açıklamada, Huang'ın yetkililerle iş birliği içinde olduğu, cezayı ödemesi halinde herhangi bir adli kovuşturmaya uğramayacağı kaydedildi.



Cezanın açıklanmasının ardından Huang'ın e-ticaret sitesi Taobao.com ve sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki hesaplarına erişimin engellenmesi dikkati çekti.



Huang ve vergi işlerini idare eden kocası Dong Haifıng, internette yayınladıkları özür açıklamasında cezaya sebep olan vergi yönetim planını Ekim 2020'ye dek uyguladıklarını, bu tarihten sonra Huang'ın tüm gelirini yüzde 45 gelir vergisi olarak ödemeye başladığını kaydetti.



14 SAATLİK CANLI YAYINDA 1,3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ



Huang, Alibaba Grubunun sahibi olduğu e-ticaret sitesi Taobao ve diğer çevrim içi canlı yayın platformlarındaki ürün tanıtımı ve satışlarındaki başarısıyla tanınıyor.



36 yaşındaki internet fenomeni, Bekarlar Günü alışveriş festivalinin ilk gecesi 20 Ekim'de, ekibiyle 14 saatlik canlı yayında 8,5 milyar yuan (1,3 milyar dolar) tutarında ürün satışı yapmıştı. Ekibin bu süre içinde yaptığı satış, Çin'in en büyük perakende satış mağazaları zinciri Wangfujing Grubu'nun 2020'de bir yıllık toplam gelirini aşmıştı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle Çin'de e-ticaret platformlarına ilgi artmıştı.



Alibaba'nın merkezinin bulunduğu Hangcou'daki vergi yetkilileri, Cu Çınhui ve Lin Şanşan adlı iki internet fenomenine daha vergi kaçırdıkları gerekçesiyle para cezaları vermişti.



İnternet fenomenleri korku filminde Çekilen bir çok sinema filminde İnternet dünyasının süper star isimlerine oyuncu olarak yer verilmesi modasına, 10 Mayıs tarihinde vizyona girecek olan “Kulyas Lanetin Bedeli” isimli sinema filmide uydu.

İnternet fenomeni de vergisini ödeyecek Kişilerin internet sitesinde reklam almak, video çekerek yayınlamak suretiyle de olsa, kazanç doğuran faaliyetlerinin vergisini ödeyeceğini söyleyen Ağbal "18 yaşın altındakiler için de kanunu temsilcisi sorumlu olacak." dedi...