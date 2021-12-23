Türkiye Gazetesi

ABD’de yapılan kamuoyu araştırmasında insanların en az güvendiği sosyal medya sitesinin Facebook olduğu ortaya çıktı.

KİŞİSEL VERİLER KONUSUNDA GÜVEN YOK

Washington Post gazetesi ile Schar School isimli araştırma şirketinin 1.100 kişi üzerinde yaptığı ankete göre, katılımcıların yüzde 72’si kişisel verilerinin firma tarafından kötü amaçla kullanılacağından endişe ediyor.

Katılımcıların sadece yüzde 20'si Facebook'a 'çok güvendiğini' ifade etti.

3 SOSYAL MEDYA DEVİ DE "GÜVENİLMEZ" ÇIKTI

Ankette TikTok, Instagram ve WhatsApp da güvenilmeyen platformlar arasında.

Son ikisi, Facebook’un da içinde olduğu ana şirket Meta’ya bağlı.

Güvensizlik oranları Instagram'da yüzde 60, TikTok’ta yüzde 63. Öte yandan, ankete göre Amerikalıların yüzde 70’i, telefonlarının izinleri dışında dinlendiğine inanıyor.

EN ÇOK GÜVENİLEN UYGULAMA: AMAZON

Katılımcılar, telefon yanlarındayken arkadaşlarıyla konuşmaktan tedirgin olduklarını dile getirdi. Ankette en güvenilen platform ise yüzde 53 ile Amazon oldu.

Bunu Google (yüzde 48), Microsoft (yüzde 43) ve Apple (yüzde 44) takip ediyor.

Facebook'a 100 milyar dolarlık dava ABD’nin Ohio eyaletinde, Facebook’a küçükler üzerinde olabilecek olumsuz etkileri sebebiyle tazminat davası açıldı.

Facebook'ta bir milyardan fazla kullanıcının yüz tanıma verileri silinecek Facebook, yüz tanıma sistemini gelecek haftalarda kapatmayı ve bir milyardan fazla kullanıcının yüz tarama verilerini silmeyi planladığını duyurdu.

Teknoloji devleri karşı karşıya! Apple, Facebook'u tehdit etmiş Facebook'un, Instagram ve benzeri uygulamalardan 'köle ticareti' yaptığının ortaya çıkarılmasından sonra Apple tarafından uygulama mağazasından çıkartılmakla tehdit edildiği duyuruldu.