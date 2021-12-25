Türkiye Gazetesi

İspanyol yetkililer, İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda bulunan ve 85 gündür aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nda 10 gündür patlama ve lav akışının görülmediğini açıkladı.

LAVLARIN VERDİĞİ ZARAR 900 MİLYON AVROYU GEÇTİ

Kanarya Adaları'nın Volkanik Acil Durum Komitesi Müdürü Julio Perez, yanardağın sönmesinden dolayı rahatladıklarını ve bu şekilde bölgede meydana gelen hasarların giderilmesine odaklanabileceklerini belirtti.

Cumbre Vieja'da volkanik hareketlilik 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık itibarıyla 85'inci gününü doldurdu ve böylece 1585 yılında 84 günle "en uzun süre aktif kalan volkan" olan Tehuya Yanardağı'nı geride bıraktı. Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıktı, 150 binada kısmi hasara neden oldu.

Yanardağın aktif olduğu dönemde ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın ada ekonomisine verdiği zarar ise 900 milyon avroyu geçti.

BÖLGEDE 48 HEKTARLIK DELTA OLUŞTU

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplamış, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluşmuştu.

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan, basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja ile adlandırılıyor.

Yanardağın söndüğünün resmi olarak açıklanabilmesi için 10 gün boyunca sismik aktivitelerin meydana gelmemesi gerekiyor.

La Palma'da lavlar şiddetini artırdı! İspanya’da La Palma adasında yaklaşık iki ay önce aktifleşen Cumbre Vieja yanardağdan yeni açılan volkan tüpleriyle lavlar şiddetini artırdı. Alanı genişleyen lavlar önüne gelen evlere, boş arazilere zarar veriyor.

La Palma adası lavlarla mücadeleye devam ediyor: Sokağa çıkma yasağı getirildi İspanya’nın güneybatısında yer alan La Palma Adası, 19 Eylül’den bu yana lavlarla mücadele ediyor. Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 2 bin 651 binanın yıkılmasına sebep olurken, lavlar 4’üncü koldan deniz akmaya başladı. Adada sokağa çıkma yasağı getirildi.

40 gündür devam ediyor: La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını İspanya’nın La Palma Adası’na turist akını. 40 gündür aktif olarak lav püskürten yanardağı görmek isteyen turistler, adaya akın etti. Ada yetkilileri ise gelen ziyaretçiler için otobüs seferleri düzenledi.