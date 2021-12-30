Türkiye Gazetesi

Açlıkla boğuşan Sudan'da dün gece BM gıda deposunda yağma krizi yaşandı. Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait (WFP) gıda deposunun kimliği belirsiz silahlı grup tarafından yağmalanmasının ardından yetkililer harekete geçti.





Eyalet genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın yerel saatle 18.00-05.00 arasında geçerli olacağı belirtildi. Kuzey Darfur Emniyet Müdürü Abdul-Karim Hamdo, halkı kendi güvenlikleri için sokağa çıkma yasağına uymaya çağırdı.



BM İnsani Yardım Koordinatörü Khardiata Lo N'diaye yaptığı açıklamada, "Sudan'da her 3 kişiden birinin insani yardıma ihtiyacı var. Böyle bir saldırı, en çok ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırma çabalarımızı ciddi şekilde engelliyor" Lo N'diaye, "Sudan hükümetini, Sudan genelinde insani tesisleri ve varlıkları koruma çabalarını hızlandırmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.