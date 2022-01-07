Türkiye Gazetesi

İngiltere’de evde köpek besleyen bir kişi, tüm aramalarına rağmen AirTag’ini bulamadı. Adam bunun üzerine telefonundaki Find My uygulamasına başvurdu. Uygulamada cihaz, James isimli köpeğin karnında çıktı. Büyük şok yaşayan adam köpeğini veterinere götürdü. Veteriner Maggie Doherty, “Meslek hayatımda böyle bir olaya hiç şahit olmamıştım. Röntgende cihazı köpeğin midesinde görünce çok şaşırdık. Muhtemelen çok acı çekiyordu. Çabucak müdahale ederek cihazı çıkardık” dedi.

AirTag, Apple tarafından anahtar ve benzeri ürünlerin bulunmasına yardımcı olmak üzere geliştirilen bir izleme sistemidir.

Küçük çocuğun midesinden 17 mıknatıs çıktı Denizli'dek 19 aylık çocuğun midesinden, piyasada oyuncak olarak satılan boncuk şekildeki mıknatıslardan 17 adet çıkarıldı. Küçük çocuğun tedavisi sürüyor.

Hindistan’da ineğin midesinden 71 kilo atık çıktı Hindistan’da bir aracın çarpmasının ardından ameliyata alınan hamile ineğin midesinden 71 kilo atık madde çıkarken, gözlem altına alınan inek tedavi sırasında telef oldu.