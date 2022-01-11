Türkiye Gazetesi

Diktatör lider olarak anılan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz günlerde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Kim Jong-un şimdi ise eşi Kim Jong-un evlenmeden önce amigo kız olduğu ve sahnelerde şarkı söylediği ile gündem oldu.

AMİGO TAKIMINDAYDI

Anne ve babası profesör olan Ri Sol-ju'nun, 2005'te Kuzey Kore'nin Asya Atletizm Şampiyonası için tezahürat ekibinin bir üyesi olarak Güney Kore'yi ziyaret ettiği öğrenildi. Ri, 20'li yaşlarının başındayken Kuzey Kore Olimpiyat amigo takımının da bir parçasıydı.

KONSERDEYKEN TANIŞTILAR

Zanaat öğrenmek için Çin'e giden, geleneksel Kore şarkılarını içeren popüler bir orkestra grubu olan Unhasu Orkestrası'nda şarkıcılık da yapan Ri’nin Kim'in dikkatini bir konserdeyken çektiği belirtildi.

ŞARKICILIK GEÇMİŞİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Ortaya çıkan iddialarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un evlendiğinden beri eşinin şarkıcılık geçmişini saklamak için konserlerinin kaçak CD’lerin hepsi el koyduğu öğrenildi.

EN GİZEMLİ KADIN

Dünyaya kapalı bir ülke olan Kuzey Kore’de kadınlar arasında moda ikonu haline gelen Ri, 2020’de bir yıl boyunca devlet medyasında görülmemesi bir hastalığı veya Kim ile anlaşmazlığı olduğu ya da akrabalara suikast düzenlemenin yaygın olduğu ailede öldürüldüğüne dair iddiaları gündeme getirmişti.

Kim’den 3 çocuğu olduğu düşünülen Ri, baskıcı bir ülkede diktatörün eşi olarak dünyanın en gizemli kadınları arasında yer alıyor.

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