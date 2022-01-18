Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim artmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna sınırına asker yığmasıyla İngiltere ve Kanada harekete geçti. İngiltere, olası bir işgale karşı koyması için Ukrayna'ya tank savar silahı gönderdi. Kanada ise Ukrayna'ya az sayıda özel harekat askeri gönderdi.

BATI ÜLKELERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Ukrayna’ya ait olan Kırım yarımadası, 2014 yılında Rusya tarafından işgal edilmişti. İşgalin ardından sınıra asker yığan Rusya, Batı ülkelerinden tepki almıştı. Moskova yönetimi ise işgal iddialarını kabul etmeyerek yalanlasa da, Ukrayna'nın NATO'ya katılması ve Batılı ülkelerin taleplerini yerine getirmemesi halinde askeri bir adım atabileceğini geçen hafta açıklamıştı. Ukrayna ise silahlı kuvvetleri için Batılı ülkelerden yardım istemişti.

SİLAHLAR UKRAYNA’YA ULAŞTI

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, dün parlamentoda yaptığı açıklamalarda silahların Ukrayna’ya ulaştığını belirterek, "Ukrayna'ya hafif tank savar savunma silah sistemi sevk etme kararı aldık" dedi.

KANADA YARDIMA HAZIR

Kanadalı yayın kuruluşu Global News’da yer alan haberde, olası bir Rus saldırısı halinde nasıl yardım edileceğini tespit etmek üzere az sayıda askeri ülkeye gönderildiği ifade edildi.

Ukrayna, siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, tüm delillerin ülkeye yönelik siber saldırının arkasında Rusya'nın olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

ABD'nin Rusya'ya karşı yaptığı gizli planı ortaya çıktı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı uyguladığı baskılar artmaya devam ederken ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek çok konuşulmuştu. ABD'nin, Ukrayna üzerindeki baskısına karşın Rusya için gizli planlar yaptığı iddiası ortalığı karıştırdı. ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in, Ukrayna'ya destek amaçlı askerlere gizli eğitim verdiği iddiası ABD-Rusya ilişkilerinde gerilimi tırmandıracak.

AB, Rusya’ya yönelik yaptırımlarını uzattı Avrupa Birliği (AB) Rusya’ya uyguladığı ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattıklarını açıkladı...