Türkiye Gazetesi

ABD’'de şoke eden bir kaza yaşandı. Zira söz konusu kaza canlı yayındaki bir muhabirin başına geldi. Alınan bilgiye göre; Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada muhabir Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.

SANİYELER İÇİNDE DOĞRULUP KAMERA KARŞISINA ÇIKTI

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Kanahwa ilçesindeki Dunbar’da su kesintisi ile ilgili canlı yayına bağlanan WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e yayın sırasında SUV tipi araç çarptı. Aracın çarpması ile kameranın kadrajından kaybolan Yorgey, saniyeler içinde yeniden kameranın karşısına geçerek hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.



"AZ ÖNCE BİR ARABA ÇARPTI, AMA İYİYİM"

Stüdyoda bulunan haber spikeri Tim Irr ise, başlangıçta ne olduğunu anlayamazken, Yorgey, Irr ve izleyiciye iyi olduğunu bildirerek, "Aman Allahım! Az önce bir araba çarptı bana, ama iyiyim. Az önce bir araba çarptı, ama iyiyim Tim" ifadelerini kullandı. Irr ise Yorgey’e "Vay canına, bu senin için televizyonda bir ilk, Tori" dedi.

Irr, Yorgey’e ne olduğunu anlamadığını ve kendisini bir anda ekrandan kaybolduğunu söylerken, Yorgey ise, “Tim ne olduğunu anlamadın bile. Tüm hayatım gözlerimin önünden geçti ama bu canlı yayın ve her şey yolunda" dedi.

YAYINDAN SONRA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Yorgey, kazanın ardından "Güvenli bir noktada olduğumu sanıyordum ama açıkçası kamerayı biraz hareket ettirmemiz gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından araç sürücüsü Yorgey’den özür dilerken, Yorgey sürücüye iyi olduğunu belirtti. Yayının ardından görüntüler, sosyal medyada gündem haline gelirken, sosyal medya kullanıcıları ise Yorgey'e görevine bağlılığı nedeniyle övgü yağdırdı. Yorgey’in yayının ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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