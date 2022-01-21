Türkiye Gazetesi

Elon Musk uzun süredir üzerinde çalıştığı insan beynine çip takma projesi için ilk adımı attı. Musk, Neuralink projesi kapsamında geliştirdiği çipi insan beynine bu yıl içinde takacak. Şirket bu hedefi gerçekleştirmek adına ilk klinik deney katılımcıları ile çalışacak klinik araştırma direktörü için iş ilanı yayınladı.

İLAN DETAYLARINI AÇIKLANDI

İşe alınacak kişinin Fremont, California'daki tesiste görev yapacağı ve klinik araştırma direktörünün 'dünyayı değiştirme fırsatı'na sahip olacağı bilgisi ilanda paylaşıldı.

NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BİLİNMİYOR

Yayınlanan ilanda bu görevin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi yok. Ancak Elon Musk Aralık ayında yaptığı bir konuşmada insan üzerindeki denemelerinin 2022'de başlayacağını belirtmişti.

MAYMUN ÜZERİNDE TEST EDİLMİŞTİ

Hürriyet'in haberine göre; Musk'ın beyin çipi projesi 'Neuralink', bir maymun üzerinde test edilmişti. 9 yaşındaki Pager isimli maymun, test kapsamında düşünce gücüyle video oyunu oynamayı başarmıştı. Musk, beyin çipi sayesinde gelecekte felçli hastaların düşünce gücüyle kaslarını hareket ettirip yürüyebileceklerini savunuyor.

PARKİNSON GİBİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDEBİLECEK

Milyarder girişimci, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceği iddiasını defalarca dile getirmişti.

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

ÇİP KAFAYA YERLEŞTİRİLİP BEYNE ELEKTROTLAR GÖNDERECEK

Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

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