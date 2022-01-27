Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna sınırına yığdığı 10 bin asker bölgede krizine neden olmaya devam ediyor. ABD ve birçok Avrupa ülkesinden tepkiler üst üste gelirken, Almanya'nın işgalin gölgesindeki Ukrayna'ya 5 bin askeri kask gönderme teklifi tepkilere neden oldu.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELİYOR

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceğini açıklayarak söz verdiği asker yardımını Kiev’e göndermişti. ABD’nin göndermiş olduğu 200 milyon dolarlık ve 79 tonluk askeri yardım paketinin 3’üncü partisi dün Ukrayna’ya teslim edildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, açıklamaya yaparak işgalin eşiğindeki Ukrayna’ya 1 milyar 200 milyon euroluk yardım paketi göndereceklerini belirtti. İngiltere olası bir işgale karşı Ukrayna'ya tank savar silahı gönderirken Kanada da küçük bir askeri birliğini Kiev'e gönderdi.

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko

UKRAYNA CEPHESİNDEN TEPKİ

Avrupa ülkelerinden Ukrayna için peş peşe destek mesajları gelip yardım paketleri gönderilirken Almanya’nın sessiz tavrı dikkat çekiyor. Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz tehdit altındaki ülkeye silah sağlamayı reddetti.

Yaşanan olayların ardından Ukrayna cephesi, Almanya'nın sessiz kalmasını eleştirdi. Uzmanlar Almanya’nın Rus gazına güvenmesi ve damalı askeri geçmişinin Scholz'un yardımı kısıtlama kararını etkilemiş olabileceğini düşünüyor.

“BUNDAN SONRA DA YASTIK MI GÖNDERECEKLER?”

Almanya’nın Ukrayna için yaptığı 5 bin kask teklifi ise gerilimi iyice tırmandırdı. Teklifin ardından Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, teklifi 'şaka' olarak nitelendirdi ve "Savunma bakanlığı, her an Ukrayna işgalini başlatabilecek mükemmel donanımlı Rus kuvvetleriyle karşı karşıya olduğumuzun farkında değil. Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek? Yastıklar mı?" dedi.

İHANETLE SUÇLADILAR

Öte yandan bu haftanın başlarında Klitschko, sessiz kalmaları ve Ukrayna'ya yardım etmemeleri nedeniyle Almanya'yı 'ihanet etmekle' suçlamıştı. Klitschko, Bild'de yazdığı yazıda 'Ukrayna'da federal hükümetin Nord Stream 2'ye bağlı kalması ve savunma silahları tedarik etmek istememesi büyük bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da savaş hazırlığı! Sivillere yönelik tatbikatlar yapılacak Ukrayna İçişleri Bakanlığı, sivil nüfus için muhtemel bir acil duruma yönelik toplu tatbikatlar düzenlemeyi planlıyor.

Ukrayna krizi petrol fiyatlarını uçurdu! 7 yıl sonra 90 $'ı aştı Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk defa 90 dolara ulaştı.

Biden'dan tehdit: Ukrayna'yı işgal ederse yaptırım uygularız ABD Başkanı Joe Biden, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Ukrayna'yı işgal ederse Putin'in kendisine yaptırım uygular mısınız?" sorusuna Biden, "Evet" yanıtını verdi.