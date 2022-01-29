Türkiye Gazetesi

Başarı hikâyesinin temelinde pragmatist Türk diplomasinin bulunduğu ve Türkiye’nin kıtada artan büyükelçilik sayısı ve Türk Hava Yollarının kıtada 60 ülkeye sefer yaptığı hatırlatıldı. Haberde, Türkiye’nin yumuşak gücüyle de kıtada adından söz ettirdiğine dikkat çekilerek, Yunus Emre Enstitüsünün Afrika’da 8 merkezinin bulunduğu, Maarif Okullarının da 17 bin 500 öğrenciye eğitim verdiği vurgulandı. “Muhteşem Yüzyıl” ya da “Teşkilat” başta olmak üzere Türk dizilerinin de kıtada çokça izlendiği belirtildi. “Türkiye, Afrika Boynuzu’ndan kıtanın batısına doğru ilerliyor” ifadelerinin kullanıldığı haberde, Türkiye’nin Batı Afrika ülkeleriyle ilişkilerine değinildi. “Tüm yönleriyle genişleme” başlıklı bir diğer haberde de İstanbul’da Ekim 2021’de düzenlenen Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu’ndan detaylar paylaşıldı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2005’te Etiyopya’ya düzenlediği ziyarette bu ülkede üç Türk şirketinin bulunduğunun, bugün bu rakamın 225’e çıktığının altı çizildi.

'Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı liderler onuruna yemek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'dan gelen devlet ve hükümet başkanlarını yemekte ağırladı.