Türkiye Gazetesi

2022 ile birlikte füze programına hız kazandıran Kuzey Kore'den yeni bir hamle daha geldi. Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin saat 07.42 sıralarında ülkenin iç kesimlerinden Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzenin 2 bin kilometre irtifa ile 800 kilometre uçtuğu belirlenirken, yaklaşık 30 dakika havada kaldığı ifade edildi.

GÜNEY KORE DE DOĞRULADI

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söylerken, Kuzey Kore'nin eyleminin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali anlamına geldiğinin altını çizerek denemenin detaylı şekilde analiz edileceğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Fumio Kishida'nın ise Kuzey Kore'nin son denemesini ele almak üzere bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı öğrenildi. Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı.

BU AY YEDİNCİ DENEME

Yeni yılın ardından ilk olarak 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak tarihinde ise demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı.

17 Ocak'ta 2 taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, 25 Ocak'ta ise seyir füzelerini test etmişti. Geçtiğimiz Cuma günü 2 taktik güdümlü füzenin daha başarılı şekilde test edildiğini duyuran Pyongyang'ın bu ayki denemelerinin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.