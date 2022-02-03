Türkiye Gazetesi

Klinikten yarı yapılmış dudaklarıyla çıkan TikTok yıldızı kadın, yayımladığı videoda yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dudaklarımı dolduruyordum. Operasyon devam ederken bana bir telefon geldi ve hesaplarımın dondurulduğunu öğrendim. Parasını ödeyemem endişesiyle işlemi yarıda bıraktım ve hemen oradan ayrıldım.”

İNGİLTERE'YE KAÇTI

6,5 milyon takipçisi olan Shah, India Times gazetesi tarafından yayımlanan açıklamalarında, şimdi İngiltere’de olduğunu, yarım kalan işi tamamlatmak için güzellik merkezine gittiğini ifade etti.

Başka bir videoda da bol miktarda sterlinle görünen Shah, “Nakit paralarla İngiltere’ye kaçtım. Yakalayabilirlerdi ama kolay oldu” diye konuştu.