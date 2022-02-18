Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim şiddetlenirken, ABD'li yetkililer savaşın an meselesi olduğunu açıklamıştı.

Dün ise Ukrayna, Rus birliklerinin attığı bir füzenin anaokuluna isabet ettiğini duyurmuştu. Savaşın fitilini ateşleyen olay sonrası, iki ülkeye krizin masada çözülmesi için çağrı yapılırken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yüz yüze görüşme talebine Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’dan olumlu cevap geldiği öğrenildi.

Ukraynalı askerleri ise sınırda olası işgal için hazır bekliyor...

'KRİZİ ÇÖZMENİN TEK YOLU DİPLOMASİ'

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, bu krizi çözmenin tek sorumlu yolunun diplomasi ve diyalog olduğuna inandığımız için önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanı Lavrov’la Avrupa’da görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Ruslar, gelecek hafta sonu olacak şekilde görüşme teklifine cevap verdi, Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmemesi şartıyla kabul ettik. Önümüzdeki günlerde (Ukrayna’yı) işgal ederlerse diplomasi konusunda hiçbir zaman ciddi olmadıkları ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Price, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordinasyona devam edeceğiz ve NATO-Rusya Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) aracılığıyla Rusya’ya daha fazla angajman için baskı yapacağız" dedi.

BLİNKEN’İN GÖRÜŞME TEKLİFİ

Blinken dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Lavrov’a önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeyi teklif eden bir mektup gönderdiğini söylemişti. Diplomasinin hala bir çıkış yolu sunduğunu ve hala zaman olduğunu ifade eden Blinken, Minsk anlaşmalarının Ukrayna’da "barışı sağlamanın temelini koruduğunu" dile getirmişti.

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