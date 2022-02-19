Türkiye Gazetesi

Kremlin'de yaptığı basın toplantısında Ukrayna ile savaşa gireceklerine dair iddiaları dikkate almadığını söyleyen Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin, akıl karıştıran bir adım attı. Putin'in, yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladığı açıklandı.

2022 YILINDA EĞİTİME ALINMALARI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin’in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.

Putin: Ukrayna'yı işgal ile ilgili iddiaları dikkate almıyorum, müzakereye hazırız Putin, Kremlin Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna konusunda müzakereye hazır oldukları mesajını vererek, tüm konuların bir kompleks içinde ele alınması şartıyla görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi.

Putin: Donbass'ta tansiyonun yükseldiğini görüyoruz Putin: NATO ile güvenlik garantilerini müzakere etmeye hazırız

İngiliz dergi Putin'i analiz etti: Savaş çıkmasa bile kaybeden Moskova Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz dünya gündemindeki yerini koruyor. Londra merkezli The Economist dergisi Rus lider Vladimir Putin’in tutumunu analiz etti ve savaş çıkmasa bile, kaybedenin şimdiden Moskova olduğunu savundu.

Rusya'dan 'Caydırıcılık' tatbikatı! Putin de izleyecek Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.