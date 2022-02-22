Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgesini bağımsız ülkeler olarak tanımasının ardından Batı dünyasında yaptırım senaryoları konuşulmaya devam ederken, ilk somut adım ABD'den geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "barışı tesis etmek" üzere askeri güç gönderme emri verdiği Donetsk ve Luhansk'la ticari faaliyetleri yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Kararname ile birlikte Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine" yatırım uygulanması ve bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı olarak ithalat ya da ihracat faaliyetinde bulunulması yasaklandı. Kararname hükümlerine uymayarak bölge ile ticari ilişkiler yürüten kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağı belirtildi.

DÜN BEYAZ SARAY DUYURMUŞTU

Beyaz Saray Putin'in dünyayı alarma geçiren tanıma kararının ardından dün açıklama yapmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Biden’ın ambargo ile ilgili bir kararname imzalayacağını duyurmuştu. Psaki, “Başkan Biden yakında Amerikalıların Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile yatırım, ticaret ve finansal faaliyetler yürütmesini yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacak” ifadelerini kullanmıştı.



Kremlin'den açıklama: Putin-Biden görüşmesi için somut plan yok Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan açıklama: Biden ve Putin prensipte anlaştı Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik bir işgal olmaması durumunda Joe Biden'ın Putin ile buluşmayı prensipte kabul ettiği duyuruldu.