Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. İkili, petrol piyasalarındaki gelişmeleri ve Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu nezdinde yürütülen iş birliğinin istişare edildiği görüşmede, iki ülkenin petrol piyasalarındaki iş birliğine devam edecekleri teyit edildi.

Bazı Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını değerlendiren Putin, küresel enerji arzı konularını siyasallaştırmanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda bugün 119 doları aşmıştı.

Benzin ve motorine zam geliyor Akaryakıt fiyatlarına bu gece zam geliyor. Benzine 53 kuruş, motorine ise 1 lira 33 kuruş zam yapılacak.

Benzin ve motorine zam: Pompa fiyatlarına yansıyacak Benzin ve motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geleceği öğrenildi. Söz konusu zamların; motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş olarak belirlendi. EPGİS @trepgis · 3d Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 03/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,88 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Benzin ve motorine indirim geldi Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor, fiyatlar pompaya da yansıyacak. İşte detaylar...