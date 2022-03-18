Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi 24 Şubat'tan bu yana devam ediyor. Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında durduğunu açıklayan ve Ukrayna topraklarında olup başkent Kiev'e girmek için beklediklerini duyuran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık askeri yardım paketi gönderme kararı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Biden'ın Ukrayna'ya ABD'li silah üreticilerinden üst düzey silahlar ve sistemler gönderileceğini açıklamasından sonra Resmi Telegram kanalından açıklama yapan Çeçen lider Kadirov, ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği silahlar için, "Bu silahları ele geçirip Rusya adına kullanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Kadirov, "Washington'dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna'da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik" dedi.

"AĞZIMIN SUYU AKTI"

ABD'nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda "ağzının suyunun aktığını" söyleyen Kadirov, "Bunların hepsi gerçekten bizim mi olacak" diye düşündüğünü belirtti.

UKRAYNA'DA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ilk gününden beri Rus lider Putin'e desteğini ifade eden Kadirov, Rus birlikleriyle Ukrayna'ya saldırmak için binlerce Çeçenistan askerini Ukrayna'ya gönderdi. Ukrayna istihbaratının geçtiğimiz günlerde Kadirov'un Ukrayna'da olabileceğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna topraklarında bulunduğunu duyurdu.

Çeçenistan askerleri ile toplantı yaptığı anlara dair görüntüleri de paylaşan Kadirov açıklamasında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile alay etti. Kadirov, "Zekanız bozuk. Görüntüde Gostomel'deyiz. Geçen gün siz Kiev Nazilerinden yaklaşık 20 km uzaktaydık ve şu anda daha da yakınlaştık ve tahmin edin ne kadar yakınlaştık? SBU istihbarat servisiniz nasıl çalışacağını hiç bilmiyor. Görünüşe göre yabancı eğitmenler ve askeri danışmanlar size modası geçmiş bir yöntemle öğretmişler" ifadelerini kaydetti.

Çeçen lider Kadirov'dan Musk'a tehdit! Milyarder ismini değiştirdi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine milyarder girişimci Elon Musk da tepki gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Putin'i teke tek dövüşe davet eden Musk'a, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov mesaj gönderdi.

Kadirov, Ukrayna topraklarında olduğunu açıkladı, tehdit yağdırdı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna topraklarında olduğunu duyurdu.