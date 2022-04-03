Türkiye Gazetesi

Pakistan'da bir süreden bu yana devam eden çalkantılı süreç, Başbakanı İmran Han'ın görevden alınmasıyla sonuçlandı. Meclisin feshedilmesinin ardından Kabine, Başbakanı İmran Han'ın görevinin resmi olarak sona erdiğine dair bir bildiri yayımladı.Geçici hükümetin Başbakanı atanıncaya kadar 15 gün süreyle Başbakanlık görevini Han yürüteceği aktarıldı. Pakistan Anayasası'na göre parlamentonun feshedilmesinden sonraki 90 gün içinde yeni seçimler gerçekleştirilene kadar ülkeyi geçici başbakan ve hükümeti yönetecek.

Pakistan'ın Ary News televizyonundaki haberde Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya lerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edildi.

İmran Han'ın, Lu'nun Pakistan'ın eski Washington Büyükelçisi Asad Macid'i Başbakan Han'a karşı "güvensizlik oylamasının" başarısız olmasının sonuçları konusunda uyardığını söylediği aktarıldı.

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada "Muhalefetin beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir" ifadesini kullanmıştı.

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