Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın başkenti Kiev'e 37 km uzaklıkta bulunan Buça kentinden gelen görüntüler dünyayı adeta yasa boğmuştu. Onlarca sivil elleri arkadan bağlı başlarından vurularak öldürüldüğü görüntüler, tepkilere neden olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı ise görüntülerin fotomontaj olduğunu belirterek iddiaları yalanladı.

“HİÇBİR SİVİLE ZARAR VERİLMEDİ”

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'de Rusya ve Ukrayna arasındaki yüz yüze görüşmelerin ardından 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekildiğini vurgulamak isteriz" denildi. Aynı zamanda Buça ve Kiev’in diğer bölgelerinde hiçbir sivile zarar verilmediği ve 452 ton insani yardım yapıldığı ifade edildi.

“BUÇA’DAN ÇIKIŞLAR ENGELLENMEDİ”

Yapılan açıklamada Rus ordusunun bölgeyi kontrol ettiği süreçte Buça'dan ayrılmak isteyenler için çıkışların açık olduğu ifade edilerek, "Kasaba Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süreçte yerliler kasabada serbestçe dolaşabiliyor ve cep telefonları kullanıyorlardı. Buça'dan çıkışlar engellenmedi. Tüm yerel sakinler, Belarus Cumhuriyeti de dahil olmak üzere şehri kuzey yönünde terk etmekte serbestti. Aynı zamanda, yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere şehrin güney etekleri, büyük kalibreli toplar, tanklar ve çoklu fırlatma roket sistemleri ile Ukrayna birlikleri tarafından 24 saat bombalandı" denildi.

“GÖRÜNTÜLER UKRAYNA VE BATI’NIN OYUNUDUR”

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını belirten Rusya cephesi, "Buça'daki tüm sözde suç delillerinin, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna medyasının temsilcilerinin şehre geldiği dördüncü güne kadar ortaya çıkmaması şaşırtıcı değil. Bütün bunlar, Buça'daki fotoğrafların ve video görüntülerinin, diğer şehirlerde olduğu gibi, Mariupol'deki doğum hastanesinde olduğu gibi, Kiev rejiminin Batı medyası için aşamalı bir prodüksiyonu ve provokasyonu olan diğer aldatmacalar olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır" açıklamasında bulundu. Rusya ayrıca Buça'daki durumla ilgili resmi soruşturma açılacağını duyurdu.

NATO'dan endişelendiren iddia: Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor ABD basınına açıklamlarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın güçlerini yeniden konuşlandırdığını söyleyerek, gerçek bir çekilmenin olmadığını belirtti.

Rusya'nın çekildiği bölgeden kan donduran görüntü: Zelenskiy isyan etti Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus askerlerinden temizlendi. Ordunun kontrolü aldığı bölgede, Rusların gidişinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu görüntülerin ardından Devlet Başkanı Zelenskiy sosyal emdya hesabından çok sert tepki verdi.

Rusya: Taliban yönetimi, Moskova ile ilişkileri derinleştirmek istiyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da Taliban yönetiminin Rusya ile ilişkileri derinleştirmek istediğini söyledi.