Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'da büyük çapta "vahşet" yaşandığına dikkat çeken Biden "Buça'da elleri bağlanıp birçoğu arkadan vurulmuş insanların cesetlerinin sokaklarda yattığına ilişkin fotoğrafları görmüşsünüzdür. Siviller katledildi, cansız bedenleri toplu mezarlara atıldı, bu affı olmayan gaddarlığı hepimiz gördük. Burada yaşananlar savaş suçundan daha aşağı bir şey değildir. Sorumluluk sahibi ülkeler bir araya gelerek bunların sorumlularından hesap sormalıdır" dedi.

"RUS BANKALARININ PARALARINA EL KOYDUK"

Biden, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını ağırlaştırmaya devam ettiğini aktardı. Rus ekonomisinin daha şimdiden büyük kayıplara uğradığının altını çizdi. ABD ve ortaklarının bugün de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar getirdiğine işaret eden Biden "ABD, Rusya'nın en büyük finans kuruluşu Sberbank ve en büyük özel bankası Alpha Bank'a tam yaptırımlar getirdi. Bu bankaların ABD'deki bütün hesaplarını, bütün fonlarını kilitliyoruz. Hiçbir paralarına dokunamayacak, kimseyle iş yapamayacaklar" ifadesini kullandı.

"RUSYA, PARASINI SAVAŞTA KULLANAMAYACAK"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya getirecekleri yatırım yasağıyla Putin'in Ukrayna savaşında ABD'li şirketlerin parasını kullanamayacağını dile getirdi. Ayrıca Rus oligarklar ve elitlere yaptırımları, Ukrayna'ya savunma yardımlarını sürdürdüklerini vurguladı.

"PUTİN AMACINA ULAŞAMADI"

Rusya'nın savaşın başındaki amaçlarına ulaşamadığına işaret eden Biden "Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i almayı, demokrasiyi ve seçilmiş hükümeti devirmeyi istiyordu. Kiev hala ayakta duruyor ve hükümet görevinin başında" şeklinde konuştu.

"SAVAŞA GİRECEKSEM UKRAYNA İLE GİRERİM"

Biden, bütün bunlara rağmen savaşın bitmekten uzak olduğunu kaydederek "Bu savaş uzun sürecek. Ancak ABD, özgürlükleri için savaşan Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecek. Şunu da bilmenizi isterim ki herhangi bir savaşa gireceksem buna sizinle girerim" diye konuştu.

Savaşın acı yüzü Ukrayna... İrpin ve Buça'da sokaklar cesetlerle doldu Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Buça ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor. İrpin ve Buça kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayınlar da bulunuyor.

Rus ordusu Buça’da suçüstü yakalandı! Ortaya çıkan görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı Buça’dan gelen görüntüler dünyayı ayağa kaldırırken Rus askerlerinden yeni bir skandal daha geldi. Dünya daha Buça şokunu atlamadan Rus birlikleri suçüstü yakalandı. Çıkan görüntülerde Buça’da bir sivilin Rus tankı tarafından vurulma anı ortaya çıktı. O görüntüler ağızları açık bırakırken, savaşın ne kadar bir kötü boyuta geldiğini gözler önüne sermiş oldu.

Lavrov: Buça görüntüleri ‘uydurulmuş’, müzakereleri bozmak için bahane Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu ifade ederek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını düşündüklerini belirtti.

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