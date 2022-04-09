Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay İngiltere’de bulunan Cornwall'daki Newlyn Limanı yakınlarındaki sahil kıyısına 3 metre 96 santimetre uzunluğunda ölü bir köpekbalığı vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, garip görünümlü balığı incelemek için otopsiye götürdü.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

1 aydır balık üzerinde araştırma yapan bilim adamları, sonunda kamuoyu ile elde edilen bilgileri paylaştı. Uzmanlar tarafından paylaşılan raporda, köpek balığının menenjit nedeniyle öldüğü ve vücudunda enfeksiyon olduğu belirlendi.

100 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Asıl şaşırtan ise köpek balığının fiziksel olarak yaşıydı. Bilim adamları, köpek balığının 100 yaşında olmasında rağmen hala çocuk olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar bu konuyla ilgili "Dünya tarihi böyle bir şey görmedi" ifadelerini kullandı. Ayrıca balığın, uzun süre bir yerde mahsur kalması nedeniyle vücudunda yarıklar oluştuğu tespit edildi.

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