Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bugün 96'ncı yaşını kutluyor. Kraliyet ailesi üyeleri bugün Kraliçenin 96'ncı yaş günü vesilesiyle Sandringham Malikanesinde toplandı.

Dün akşam saatlerinde Kraliçe'nin Windsor Kalesi'nde çekilen yeni bir fotoğrafını yayınlayan Kraliyet Ailesi, bugün de 1928 yılında Kraliçe 2 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Kraliyet Ailesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1928'deyken kraliçe olması beklenmiyordu ve şimdi Majesteleri bu yıl İngiliz tarihinde bir ilk olan Platin Jübile'sini kutluyor" ifadeleri yer aldı.

Kraliyet Ailesi, bugün de 1928 yılında Kraliçe 2 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

TAHTTAKİ 70’İNCİ YILI

Kraliçe Elizabeth, İngiltere'de tahtta 70 yılını dolduran hükümdarlar için düzenlenen Platin Jübile'yi kutlayan ilk hükümdar olacak. 6 Şubat 1952'de ilk kez tahta çıkan Kraliçe için yıl dönümü kutlamaları 2-5 Haziran tarihleri arasında Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleşecek.

OYUNCAK BEBEK KRALİÇE’NİN GEÇMİŞİNDEN DETAYLARA SAHİP

ABD'li oyuncak firması Mattel, Kraliçe'nin 96. yaş günü ve tahttaki 70'inci yılı dolayısıyla İngiliz Kraliçesinin oyuncak bebeğini yaptı. Sınırlı sayıda üretilen oyuncağın bugün piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Mavi kurdeleli fildişi renkte bir elbise giydirilen oyuncak bebeğin, Kraliçenin geçmişinden alınan detaylara sahip olduğu ifade edildi. Oyuncak bebek üzerinde Kraliçenin düğün gününde taktığı taç, babası VI. George'dan kalan pembe ve mavi kurdeleler gibi aksesuarlar yer alıyor.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'ten Covid-19 itirafı: Aşırı korkunç bir deneyimdi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, koronavirüse yakalandığı döneme ilişkin ilk kez konuştu, kendisini o dönemde çok yorgun ve bitkin hissettiğini belirterek "Bu korkunç bir salgın" dedi.

Kraliçe Elizabeth ticarete girerek kendi deterjan markasını çıkardı Kraliçe II. Elizabeth, yeni bir bulaşık deterjanı markası çıkardı. Deterjanın üzerinde kraliyet ailesinin Sandringham Malikanesi'nin logosu yer alıyor.

