Türkiye Gazetesi

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Washington'ın Ukrayna savaşı politikasındaki "risklere" dikkat çekti. Michael Hirsh imzalı makalede, "Biden'ın Rusya'yı zayıflatma stratejisinin Ukrayna savaşını küresel bir savaşa dönüştürüyor olabileceği" ifade edildi.

Yazıda Biden’ın başlarda NATO ve ABD’yi direkt olarak çatışmaya sokmamak için temkinli davrandığı, ancak son dönemde Rusya'ya karşı daha sert bir tavır sergilediği belirtildi.

Makalede, Biden'ın Ukrayna'ya destek ile "Rus saldırganlığını cezalandırmayı ve gelecekteki çatışma riskini azaltmayı" amaçladığına yönelik sözlerine yer verildi.

‘KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞMIŞ OLABİLİR’

Uzmanların görüşlerine başvurulan makalede, ABD ve Batılı müttefiklerinin bazı kırmızı çizgileri aşmış olabilecekleri aktarıldı.

Biden'ın, Washington'un Moskova ile nükleer bir savaştan kaçınılmasına yönelik politikayı arka plana itmiş olabileceği endişesine yer verildi.

Köşeye sıkışan Rusların nükleer silaha sarılabileceği, bu durumda herkesin kaybedeceği, "dönüşü olamayan bir viraja" girileceği uyarısı yapıldı.

Rusya Ukrayna ordusunun savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.

Pentagon açıkladı: Rusya Ukrayna'nın doğusundan saldıracak Pentagon'da üst düzey bir yetkili, bazı Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusuna saldırmak üzere Rusya’nın batısındaki şehirlere doğru kaydırıldığını açıkladı.