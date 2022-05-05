Türkiye Gazetesi

Araştırmacılara göre Ay, dünyanın manyetosferinden geçerken suyu oluşturan oksijen ve hidrojen iyonlarını çekiyor ve bunları, kraterlerin derinliklerinde buz olarak depoluyor.

Daha önceki teoriler, suyun asteroitlerden ve güneş rüzgarından geldiğini öne sürüyordu.

DEV BİR GÖLÜ DOLDURACAK KADAR SU BULUNUYOR

Ekip, Ay’da Kuzey Amerika’daki Huron Gölü’nü dolduracak kadar sıvı olduğunu bildirdi. Huron, dünyanın en büyük sekizinci gölü.

Bilim insanları, üs kurulması amacıyla Ay’da su kaynakları arıyor.

Su bulmak, NASA'nın Ay'da planlanan uzun vadeli insan varlığı projesi Artemis için de çok önemli.

NASA, 10 sene içinde Ay’a yeniden insan göndermeyi planlıyor.

Baş yazarlığını Profesör Gunther Kletetschka'nın yaptığı araştırma, Ay’da su kaynakları konusunda ümit verdi.

Bilim adamlarından tarihi keşif! Kazıdan dünyanın en büyük canlısı çıktı Bilim adamları tarafından Alpler’de yapılan kazılarda elde edilen fosil herkesi hayrete düşürdü. Kazılarda dünyanın en büyük canlısı olduğu olarak tahmin edilen 205 milyon yıllık hayvan fosili keşfedildi.

Piramitlerde olağanüstü keşif! Gizemli odalar kazıları durdurdu Mısır Piramitleri'nde çok önemli ve gizemli bir keşif gerçekleşti. Piramitler'de gizlenmiş iki hükümdara ait olduğu düşünülen mezarlar keşfedildi. Bunun üzerine çalışmalar ara verildi ve çalışmaların son teknoloji ile devam etmesi planlanıyor.